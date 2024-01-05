Казахстан импортировал туркменских томатов на $27,3 млн

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Казахстане заметно увеличился объем импорта сельскохозяйственной продукции, в основном фруктов и овощей, составляющий примерно 70-80% от предложения на рынках и в магазинах страны, передает Trend.

Общая стоимость импорта томатов в этот период составила 38,5 миллиона долларов. Из этой суммы 27,3 миллиона долларов приходится на поставки из Туркменистана, а 6,4 миллиона долларов – из Узбекистана. Кроме того, томаты были также поставлены из Китая, Ирана и России.

Экспорт тепличных томатов из Туркменистана продолжает расти высокими темпами, что оказывает значительное влияние на снабжение рынка Казахстана и может быть обусловлено как увеличением потребительского спроса, так и конкурентоспособностью туркменской продукции на рынке.