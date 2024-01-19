Токаев призвал создать субрегиональное отделение FAO для ЦА в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал создать субрегиональное отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) для Центральной Азии в Казахстане.

Как передает в пятницу Trend, об этом он заявил в ходе встречи с генеральным директором FAO Цюй Дунъюй в Италии.

Кроме того, Президент Казахстана подтвердил заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества с Организацией.

Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в экспертной поддержке ООН по вопросам улучшения семеноводства, борьбы с деградацией сельскохозяйственных земель, продвижения "зеленого" сельского хозяйства, рационального и эффективного использования водных и земельных ресурсов.

По его словам, Казахстан принимает участие в инициативе FAO «Одна страна – один приоритетный продукт», нацеленной на развитие устойчивых производственных и торговых цепочек для сбыта уникальных местных сельхозпродуктов.

Он также рассказал о приоритетах страны в качестве председателя Международного фонда спасения Арала и Исламской организации по продовольственной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев призвал FAO поддержать разработку проектов по мелиорации земель в Аральском бассейне и управлению водными ресурсами.