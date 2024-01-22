Очередная Международная встреча по Сирии пройдет в Астане

БАКУ /Trend/ - Очередная Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса пройдет в Астане.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров казахстанским СМИ.

"В соответствии с коллективным обращением стран-гарантов "Астанинского формата" 24-25 января 2024 года в столице Казахстана пройдет 21-я Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса. В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей Иордании, Ирака и Ливана, а также ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста", - отметил он.

По его словам, в предварительную повестку дня включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарная ситуация в Сирии и мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии и другие вопросы.

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