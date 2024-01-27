Утвержден план перевозок по Среднему коридору на 2024 год

БАКУ /Trend/ - В Анкаре (Турция) состоялись заседания Рабочей группы и Общего собрания Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут".

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили в АО "Казахстанских железных дорогах" (КТЖ, национальная компания).

Отмечается, что в рамках мероприятия утверждены планы и тарифы на 2024 год, обсуждены дальнейшие шаги по активизации деятельности и перспективы расширения маршрутов.

Так, за 2023 год по маршруту ТМТМ перевезено более 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86 процента больше по сравнению с 2022 годом.

Перспективный план на 2024 год составляет около 4 миллионов тонн.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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