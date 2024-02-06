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Назначен новый министр финансов Казахстана

Казахстан Материалы 6 февраля 2024 16:28 (UTC +04:00)
Назначен новый министр финансов Казахстана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Казахстане назначен новый министр финансов.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответсвующий указ.

Согласно указу, новым министром финансов назначен Мади Такиев.

Кроме того, указами президента Казахстана Роман Скляр был назначен первым заместителем, а Серик Жумангарин заместителем премьер-министра. В старом кабинете они занимали эти же должности.

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром страны был назначен Олжас Бектенов.

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