Назначен новый министр финансов Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Казахстане назначен новый министр финансов.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответсвующий указ.

Согласно указу, новым министром финансов назначен Мади Такиев.

Кроме того, указами президента Казахстана Роман Скляр был назначен первым заместителем, а Серик Жумангарин заместителем премьер-министра. В старом кабинете они занимали эти же должности.

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром страны был назначен Олжас Бектенов.

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