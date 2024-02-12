В Казахстане выросли цены на первичном рынке жилья

БАКУ /Trend/ - В период с января 2023 года по январь 2024 года цены на первичном рынке жилья в Казахстане выросли на 2,9%, в то время как цены на вторичном рынке снизились на 4,4%, передает Trend.

Арендная плата за благоустроенное жилье в январе 2024 года увеличилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В региональном разрезе, цены на первичном рынке в городах Кызылорда и Костанай выросли наиболее значительно: на 11% и 6,2% соответственно. На вторичном рынке лидерами по росту цен стали города Атырау (8,2%) и Жезказган (5,4%), а по аренде жилья - Жезказган (26,7%), Караганда (23%) и Атырау (21%).

За месяц цены на продажу нового жилья выросли на 0,2%, а на вторичном рынке снизились на 0,4%. Арендная плата осталась без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

В январе 2024 года количество сделок купли-продажи жилья сократилось на 16,1% по сравнению с декабрем 2023 года. Города Алматы, Астана и Карагандинская область остаются лидерами по количеству сделок.

Сделки по квартирам в многоквартирных домах уменьшились на 13,3%, составив 80,9% от общего числа сделок. 1-комнатные квартиры остаются лидерами по продажам.

Количество сделок по индивидуальным домам также сократилось на 26,3%. В то же время, стабильная ситуация сохраняется в Северо-Казахстанской области, где наблюдается лишь незначительный прирост сделок.

Общее количество сделок купли-продажи жилья за январь 2024 года увеличилось на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительный тренд отмечен во всех регионах, кроме Мангистауской области и области Улытау.