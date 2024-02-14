Казахстан готов предоставить широкие возможности для разведки нефти и газа катарским компаниям - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов предоставить широкие возможности для разведки нефти и газа катарским компаниям.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахстано-катарского инвестиционного "круглого стола" в Дохе.

По словам Токаева, энергетический сектор является основой взаимодействия двух стран.

"Казахстан готов предоставить широкие возможности для разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики, чтобы сделать возможными значительные открытия. С этой целью я приглашаю катарские энергетические компании к активному участию в проектах по геологоразведке, нефтехимии, транспортировке и переработке нефти и газа. Сегодня мы ожидаем подписания с компанией Power International Holding соглашений о строительстве газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, а также о строительстве газопроводов Бейнеу – Бозой – Шымкент и Актобе – Костанай. Это очень перспективное начинание. Мы надеемся, что переговоры по строительству еще одного газоперерабатывающего проекта на Кашагане вскоре дадут практические результаты", - сказал он.