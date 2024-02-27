Средний коридор обретает все большую значимость и популярность благодаря своей уникальности - Сапар Бектасов

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) обретает все большую значимость и популярность благодаря своей уникальности, мультимодальности и актуальному расположению, соединяя Европу с Азией.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал директор департамента транспортной политики министерства транспорта Казахстана Сапар Бектасов в ходе презентации исследования по Среднему коридору, проведенного Всемирным банком сегодня в Тбилиси.

"Очевидно, что Средний коридор обретает все большую значимость и популярность благодаря своей уникальности, мультимодальности и актуальному расположению, соединяя Европу с Азией. С начала 2022 года ряд финансовых институтов и международных организаций проводят актуальные исследования на тему Среднего коридора. Всемирный банк также подготовил отчет, который был опубликован в ноябре прошлого года. Мы регулярно мониторим данные рекомендации и признательны вам за проделанную работу", - отметил Бектасов.

Он также подчеркнул, что единое мнение транспортного сообщества сходится к тому, что необходимо сократить время доставки грузов по данному маршруту, внедрить применение цифровых технологий, установить сквозные, стабильные тарифы путем создания единого сервиса.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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