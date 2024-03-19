Инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана составят не менее $1 млрд

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым, передает Trend.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества.

В прошлом году Евразийский банк развития финансировал несколько инвестиционных проектов в различных секторах казахстанской экономики, таких как производство полипропилена, приобретение магистральных тепловозов и строительство ветряных электростанций.

Доля Казахстана в годовых инвестициях банка выросла с 48,5% в 2022 году до 59% в 2023 году. В текущем году ожидается, что новые инвестиции Евразийского банка развития в экономику Казахстана составят не менее $1 миллиарда, охватывая приоритетные проекты в области транспорта, промышленности, энергетики, сельского хозяйства и социальной инфраструктуры.

Председатель правления Евразийского банка развития подчеркнул устойчивость финансового института и его положительные результаты в финансовой сфере. Участники встречи выразили уверенность в дальнейшем увеличении инвестиционной активности банка в Казахстане и подчеркнули потенциал для сотрудничества на взаимовыгодных условиях.