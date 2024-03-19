В Казахстане годовая инфляция замедлилась до 9,3%

БАКУ /Trend/ - В феврале текущего года годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана, передает Trend.

Общая годовая инфляция в стране составила 9,3%, что ниже, чем в январе (9,5%). В 13 регионах годовая инфляция замедлилась, в 4 ускорилась, а в 3 осталась неизменной.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

Цены на продовольственные товары в феврале замедлились до 7,4% годового прироста. Максимальный рост цен на продукты питания наблюдался в Улытауской области (10,3%), а минимальный — в городе Шымкент (5,2%).

Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 8,5% годового прироста. Максимальные значения зафиксированы в Мангистауской области (13,3%), а минимальные — в Актюбинской области (7,1%).

Цены на платные услуги в феврале ускорились до 12,8% годового прироста. В Карагандинской области они значительно выросли (18,0%), в то время как в Алматинской области прирост был значительно ниже (8,0%).

Также отмечается, что в феврале рост месячной инфляции по стране составил 1,1%, что превышает историческую среднюю величину (0,7% в феврале 2017–2021 годах).