Госсоветник рассказал о реализуемых Казахстаном экономических реформах в 2024 году (ФОТО)

АСТАНА /Trend/ - Президентом Казахстана были инициированы четыре масштабных инфраструктурных проекта на 2024 год.

Как передает Trend, об этом на брифинге для иностранных медиа в городе Астана сказал государственный советник РК Ерлан Карин.

«На днях президент Токаев объявил о новых мерах и инициативах, в частности, о запуске ряда масштабных экономических программ. Первой программой является развитие дорожной инфраструктуры. Казахстан в этом году намерен построить и отремонтировать более 12 тысяч километров автодорог. Более того, планируется модернизация инженерных сетей, включая модернизацию 55 теплоисточников и не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей», - рассказал Карин.

Более того, по его словам, в стране будет запущена новая жилищная программа, в рамках которой объем арендного жилья будет увеличен в несколько раз. Также будет модернизировано не менее 1 700 километров газовых сетей, что обеспечит доступ к газу более чем 300 тысячам граждан.

«Наша задача - удвоить ВВП в два раза к 2029 году, достичь объема экономики 450 миллиардов долларов. Для достижения этой цели президент озвучил новые инициативы по диверсификации экономики, включая стимулы для инвесторов, собирающихся в обрабатывающий сектор. Им будут предоставлены трехлетние налоговые каникулы, а также объявлены другие стимулирующие меры для бизнеса,

для того, чтобы банки больше кредитовали бизнес», - добавил госсоветник.