О начале председательства Астаны в Международном Фонде спасения Арала

БАКУ /Trend/ - Председатель Исполнительного Комитета Международного Фонда спасения Арала (МФСА), в котором Казахстан осуществляет председательство в течение 2024-2026 годов, опубликовал статью о деятельности МФСА.

"Хотел бы поделиться с аудиторией деятельностью МФСА, направленной на улучшение ситуации в бассейне Аральского моря и на протяжении 30 лет служащей интересам народов и государств Центральной Азии.

В современных реалиях с повсеместным ростом населения, быстрыми темпами развития экономик государств, увеличением удельного потребления воды на душу населения, неизменно нарастает нагрузка на окружающую природную среду. Такая интенсификация антропогенного воздействия провоцирует и ускоряет процессы глобального изменения климата. В Центральной Азии все эти процессы протекают более ускоренными темпами, чем в среднем на планете. Экологический кризис в бассейне Аральского моря сопровождается прогрессирующим дефицитом и загрязнением водных ресурсов, деградацией земель и опустыниванием обширных территорий, потерей лесов, эко-ландшафтов и биоразнообразия. На огромной площади обсохшего дна Аральского моря образовалась новая пустыня – Аралкум размером более 54 тысяч квадратных километров (для сравнения: это сопоставимо с территорией Хорватии и гораздо больше Эстонии, Дании, Нидерландов и Швейцарии).

В этих напряженных условиях для государств Центральной Азии весьма актуальна разработка новых механизмов развития сотрудничества в регионе. Основной целью председательства Республики Казахстан в МФСА является дальнейшее повышение уровня сотрудничества по вопросам комплексного использования и охраны водных ресурсов, решения экологических проблем, социально-экономических аспектов и внедрение элементов «зеленой» экономики в странах Центральной Азии.

В период председательства Казахстана будем продолжать реализацию двух основных программ, утвержденных Правлением МФСА: Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4) и ее систематизированный мониторинг, а также Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии (РПООСУР ЦА). Период реализации обеих Программ – до 2030 года.

Экологическая проблема Аральского моря стала появляться в 1960-1970-ые годы и привела к тому, что от четвертого по величине озера на нашей планете практически ничего не осталось. Сначала Арал разделился на два водоема, потом на три и т.д.

В годы Независимости Казахстан при поддержке Всемирного банка произвел комплексные работы и смог восстановить небольшую часть – Малый Арал или Северное Аральское море, но это лишь около 8% от первозданного значения. Портовый город Аральск до сих пор находится вдали от воды, которая сначала ушла на 100 км, но после принятых мер значительно приблизилась.

Частицы и пыль солей и ядовитых химикатов, оставшихся на осушенном дне Арала, находят не только в горах Тянь-Шаня и Памира, но и далеко за пределами нашего региона. В целях снижения выноса вредных веществ страны Приаралья активно занимаются фитомелиоративными мероприятиями, посадками саксаула и другой растительности.

Но так ли эффективны посадки растений на бывшем дне водоема? В каком состоянии находятся сейчас экосистемы? Как известно, из-за нескольких маловодных лет подряд сток по Сырдарье снизился и объем воды в Северном Аральском море снизился с максимальных 27 до 20 кубокилометров. Уменьшился улов рыбы и это негативно влияет на занятость местного населения. Вновь растет заболеваемость населения из-за опустынивания и ухудшения качества воды… Не повторится ли вновь трагедия? Каковы настроения и планы местных жителей? Вопросов очень много и все они взаимосвязаны между собой.

Считаю, что нам необходимо изучить весь спектр проблем и осуществляемых работ, актуализировать их и постараться скорее и эффективнее решить.

В четвертой Программе действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), о которой я ранее упомянул, отдельным основным направлением выделено экологическое направление, состоящее из 12 проектных предложений.

Хотел бы отметить, что предусматриваются совместные действия по адаптации к изменению климата, включая меры по адаптации наиболее уязвимых секторов: водное и сельское хозяйство, питьевая вода, энергетика, биоразнообразие, лесные, пастбищные и горные экосистемы. Предусматривалась разработка регионального плана действий по адаптации к изменению климата и благодаря поддержке Программы Германского общества по международному сотрудничеству GIZ «Зеленая Центральная Азия» пять наших стран разработали и приняли Региональную стратегию по адаптации к изменению климата в Центральной Азии.

Также предусматривается распространение наилучших климато-адаптированных практик сельского хозяйства. Нам предстоит разработать Региональную программу охраны биологических ресурсов Центральной Азии, реализовать меры по сохранению и восстановлению экосистем бассейнов основных наших рек – Амударьи и Сырдарьи, продолжить системные лесопосадки в зоне Приаралья и на осушенном дне Аральскогоморя.

Следующими проектами экологического направления предусматривается развитие системы мониторинга состояния окружающей среды и водных ресурсов в регионе Приаралья и на осушенном дне моря; развитие экологических инноваций и технологий в зоне Приаралья.

Весьма важным считаю такой проект как «Улучшение качества воды в реках и водоемах с учетом международных стандартов, ликвидация и предупреждение загрязнений, в том числе производственными отходами». Казахстан и другие страны проводят работу по присоединению к Протоколу по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, а Узбекистан недавно уже присоединился к нему.

Снижение рисков стихийных бедствий, связанных с наводнениями, селевыми потоками и засухами в бассейне Аральского моря, изучение состояния ледников в верховьях трансграничных рек,развитие трансграничных эко-коридоров, региональных сетей особо охраняемых природных территорийдля сохранения биоразнообразия – это далеко неполный перечь тех проектов, которые мы должны продвинуть в период нашего председательства в МФСА.

Если говорить о новых инициативах, которые будут проводиться в рамках председательства Казахстана в МФСА, то это создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии. Также необходима планомерная работа по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Президент Республики Казахстан Касым-ЖомартКемелевич Токаев на заседании Совета Глав государств-учредителей МФСА 15 сентября 2023 года в г. Душанбе призвал стороны приступить к реализации этих инициатив.

Немаловажную роль играет укрепление регионального сотрудничества с международными партнерами по развитию, структурными подразделениями ООН, финансовыми институтами и донорским сообществом. Также целесообразно активизировать деятельность в рамках общепринятых международных природоохранных конвенций, планов действий, деклараций и совместных заявлений.

В период 2024-2026 гг. Казахстан предпримет меры по реализации поручений и договоренностей, достигнутых главами государств на Саммите МФСА 15 сентября 2023 г. в г. Душанбе, а также ранее заключенных соглашений и принятых обязательств, что обеспечит последовательность действий ЦА по достижению глобальных ЦУР и ее позиционирование как единого региона", - говорится в статье.