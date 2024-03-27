Токаев совершит визит в Китай

АСТАНА /Trend/ - 28-29 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Китайскую Народную Республику.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Акорды.

"28-29 марта Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Китайскую Народную Республику и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума", - говорится в сообщении.

Согласно информации, программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

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