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Токаев совершит визит в Китай

Казахстан Материалы 27 марта 2024 09:27 (UTC +04:00)
Токаев совершит визит в Китай

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - 28-29 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Китайскую Народную Республику.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Акорды.

"28-29 марта Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Китайскую Народную Республику и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума", - говорится в сообщении.

Согласно информации, программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

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