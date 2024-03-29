АСТАНА /Trend/ - Международный форум Астана (AIF) и Боаоский азиатский форум (BFA) подписали меморандум о сотрудничестве.
Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает пресс-служба Акорды.
"В рамках участия президента Касым-Жомарта Токаева в ежегодной сессии Боаоского азиатского форума Международный форум Астана и Боаоский азиатский форум подписали меморандум о сотрудничестве", - говорится в сообщении Акорды.
Согласно информации, в рамках меморандума стороны намерены совместно продвигать международную и региональную повестку, а также поддерживать глобальные меры по укреплению многосторонности и коллективной ответственности за построение лучшего мира.
Кроме того, AIF и BFA планируют провести ряд мероприятий под общей эгидой с целью объединения усилий двух диалоговых площадок.
Отметим, что Боаоский азиатский форум ежегодно проходит в китайской провинции Хайнань. В этом году 23-й по счету форум проходит под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".
Астанинский международный форум — это некоммерческая организация, базирующаяся в Астане, которая предоставляет международный и региональный коммуникационный форум. Ранее он назывался Астанинским экономическим форумом и с 2008 года организуется правительством Казахстана.
Следующий Астанинский международный форум состоится 13-14 июня 2024 года.
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