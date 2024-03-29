АСТАНА /Trend/ - Международный форум Астана (AIF) и Боаоский азиатский форум (BFA) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

"В рамках участия президента Касым-Жомарта Токаева в ежегодной сессии Боаоского азиатского форума Международный форум Астана и Боаоский азиатский форум подписали меморандум о сотрудничестве", - говорится в сообщении Акорды.

Согласно информации, в рамках меморандума стороны намерены совместно продвигать международную и региональную повестку, а также поддерживать глобальные меры по укреплению многосторонности и коллективной ответственности за построение лучшего мира.

Кроме того, AIF и BFA планируют провести ряд мероприятий под общей эгидой с целью объединения усилий двух диалоговых площадок.

Отметим, что Боаоский азиатский форум ежегодно проходит в китайской провинции Хайнань. В этом году 23-й по счету форум проходит под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".

Астанинский международный форум — это некоммерческая организация, базирующаяся в Астане, которая предоставляет международный и региональный коммуникационный форум. Ранее он назывался Астанинским экономическим форумом и с 2008 года организуется правительством Казахстана.

Следующий Астанинский международный форум состоится 13-14 июня 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!