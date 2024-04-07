Более 63 тыс. человек эвакуированы в Казахстане в связи с паводками

БАКУ /Trend/ - Более 63 тыс. человек из нескольких населенных пунктов Казахстана в связи с паводковой ситуацией, сказал начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Кахарман Оразалин, передает Trend.

По его словам, в Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях подтоплены 3 391 частный жилой дом, 1 059 дачных участков и 79 зданий различного назначения. Он добавил, что всего удалось спасти и эвакуировать 63 927 человек, среди которых 45 человек с ограниченными возможностями и 15 283 ребенка.

На данный момент временные убежища предоставлены для 13 328 человек. В аварийно-спасательных операциях задействовано более 8,7 тыс. человек, 1,7 тыс. единиц техники и 12 воздушных судов.