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Министры обороны государств-членов ШОС соберутся в Астане

Казахстан Материалы 20 апреля 2024 09:35 (UTC +04:00)
Министры обороны государств-членов ШОС соберутся в Астане

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - В Астане пройдет Совещание министров обороны государств–членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает в субботу Trend, об этом сообщает пресс-служба минобороны Казахстана.

По информации, мероприятие состоится 26 апреля 2024 года. Совещание организовано в рамках председательства Казахстана в ШОС.

Деятельность совещания направлена на укрепление мер доверия в военной области, содействие в обеспечении мира и стабильности в регионе, координацию усилий, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам региональной безопасности.

Ожидается прибытие глав оборонных ведомств государств–членов Шанхайской организации сотрудничества, ее генерального секретаря, директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры организации и министра обороны Республики Беларусь.

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