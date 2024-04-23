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Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили укрепление стратегического партнерства

Казахстан Материалы 23 апреля 2024 11:08 (UTC +04:00)
Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили укрепление стратегического партнерства

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана.

Президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнуто динамичное развитие двусторонних отношений и кооперации на региональном уровне.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

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