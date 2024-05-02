Экс-главу МВД Казахстана арестовали на два месяца

АСТАНА /Trend/ - Бывший министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев арестован на два месяца.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Казахстана.

"Специализированным следственным судом города Астана 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Ерлана сроком на два месяца", - говорится в заявлении.

Отмечается, что иная информация не подлежит разглашению.

Напомним, что 30 апреля Генпрокуратура заявила о задержании Тургумбаева за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия. Задержание было произведено в рамках расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.