Средний коридор открывает огромные возможности для мировой торговли - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) открывает огромные возможности для мировой торговли.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в ходе встречи с учеными.

"Следует эффективно использовать колоссальный транзитно-логистический потенциал страны. Огромные возможности для мировой торговли открывает Транскаспийский международный транспортный маршрут. К 2027 году мы планируем довести объемы грузоперевозок по данному коридору до 10 миллионов тонн в год", - сказал глава государства.

По его словам, для укрепления позиции Казахстана в качестве узлового транзитного хаба Евразии надо развивать автомобильные, авиа- и железнодорожные перевозки.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.