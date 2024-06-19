Казахстан планирует завершить внедрение мобильной связи 5G до конца 2025 года - министр

АСТАНА /Trend/ - Казахстан планирует завершить внедрение мобильной связи 5G до конца 2025 года.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства.

"Согласно поручению главы государства, внедрение мобильной связи 5G должно завершиться до конца 2025 года. В целом до конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 млрд тенге (около 980 млн долларов)", — сказал Мадиев.

Министр отметил, что относительно дальнейшего развития технологии 5G операторы "Кселл" и "Теле2" продолжат работы по расширению покрытия связью 5G в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах.

"На сегодня установлено 1 144 базовых станций в 20 городах", - сказал он.

По его словам, согласно международным данным, доля населения, использующего интернет, находится на уровне развитых стран. Рост трафика в республике по отношению к 2020 году увеличился на 61,5 процента, а число абонентов – на 12,9 процента.

При этом, по данным Speedtest Ookla за апрель 2024 года, Казахстан занимает 66 место со средней скоростью 43,6 Мбит/с. Это выше, чем в России, Кыргызстане и Узбекистане.

"Сегодня в стране насчитывается 6 290 сел, из них по проводному интернету оптика доведена до 2 606 сел. В рамках Нацпроекта предусматривается подключение оптических линий связи через механизм ГЧП к 3010 селам. Там, где нет "последней мили" будет использоваться механизм субсидирования 50% капитальных затрат малых и средних операторов связи. По итогам ожидается обеспечение доступом к интернету 2,4 млн человек. Предусматривается привлечение частных инвестиций от операторов связи в размере более 340 млрд тенге", - сказал он.

Как отметил министр, мобильный интернет сегодня доступен в 4 866 селах. В рамках налоговых льгот в 2023 году 1 161 село было подключено к технологии 4G. Работа по оставшимся 1 424 селам продолжается.