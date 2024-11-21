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Казахстан и Венгрия объявили о создании нового инвестиционного фонда для укрепления двусторонних связей

Казахстан Материалы 21 ноября 2024 00:36 (UTC +04:00)
Казахстан и Венгрия объявили о создании нового инвестиционного фонда для укрепления двусторонних связей
Фото: Akorda

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Будапеште в расширенном формате с участием членов официальных делегаций, передает Trend.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность венгерской стороне за приглашение и теплый прием, отметив историческую и культурную близость двух народов.

"Для меня большая честь находиться в столице Венгрии, дружественного и братского государства. Главная цель моего визита – придание нового импульса многоплановому сотрудничеству между нашими странами", – подчеркнул Президент Казахстана.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и достигли ряда важных договоренностей, в том числе создание Инвестиционного фонда Казахстан – Венгрия. Темой обсуждения стали ключевые направления взаимодействия, такие как торгово-экономическое партнерство, энергетика, нефть и газ, транспорт и образование.

В свою очередь Виктор Орбан отметил важность активизации двусторонних связей и выразил уверенность в успешной реализации достигнутых договоренностей.

"У наших стран общая история и большие перспективы для укрепления сотрудничества. Сегодняшние переговоры создадут основу для дальнейшего взаимодействия в интересах наших народов", – отметил премьер-министр Венгрии.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Виктора Орбана посетить Астану с ответным визитом.

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