Казахстан и катарская Nebras Power обсудили цели в области "зеленой" энергетики

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Cовета директоров катарской компании Nebras Power Мохаммедом Насером Аль-Хаджри, передает Trend.

В ходе встречи особое внимание было уделено углублению инвестиционного сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии

На встрече было отмечено недавнее соглашение между Nebras Power и Samruk-Energy о строительстве Семипалатинской ГЭС мощностью 300 МВт. Президент Токаев высоко оценил роль данного проекта в долгосрочном стратегическом сотрудничестве между Казахстаном и Катаром, подтвердив приверженность правительства поддержке его успешной реализации. Он также подтвердил цель Казахстана по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе стране до 15 процентов к 2030 году.

Мохаммед Насер Аль-Хаджри проинформировал Президента Казахстана об этапах разработки проекта и признал значительный потенциал Казахстана в области "зеленой" энергетики.