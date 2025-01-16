Таможенная служба Кыргызстана готова активно участвовать в разработке совместных инициатив в ОТГ

БАКУ/ Trend/ - Таможенная служба Кыргызстана готова активно участвовать в разработке совместных инициатив в Организации тюркоязычных государств (ОТГ), укреплять двусторонние и многосторонние связи и делиться своим опытом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Государственной таможенной службы при министерстве финансов Кыргызстана Самат Исабеков в ходе Х заседания глав таможенных служб ОТГ.

"Мы твердо верим, что объединение наших усилий приведет к созданию еще более благоприятных условий для бизнеса и граждан наших стран", - сказал он.

С.Исабеков отметил, что сегодняшняя встреча это не только важное событие в рамках сотрудничества, но и символ единства, взаимного уважения и стремления к укреплению связей между странами.

"ОТГ является ярким примером того, как культурное и историческое наследие может стать основой для успешного взаимодействия и решения современных задач.

Современная таможенная служба играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности, упрощении торговли и создании условий для устойчивого развития наших стран. Мы понимаем, что перед нами стоят новые вызовы, такие как цифровизация процессов, борьба с контрабандой и нелегальной торговлей, а также защита интересов бизнеса и граждан.

В этой связи я хотел бы подчеркнуть важность сегодняшнего диалога направленного на укрепление нашего сотрудничества в таких областях, как обмен информацией, развитие совместных цифровых решений и повышение профессионального уровня наших сотрудников.

Только через совместные усилия мы сможем эффективно отвечать на вызовы времени и способствовать экономическому росту в рамках ОТГ", - сказал он.