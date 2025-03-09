Италия – третий крупнейший торговый партнер Казахстана - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Италии Серджио Маттареллой, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Токаев отметил, что встреча с президентом Италии – отличная возможность обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений. Он подчеркнул успешное сотрудничество в различных сферах, активную работу итальянских компаний в Казахстане и укрепление культурно-гуманитарных связей.

Серджо Маттарелла, в свою очередь, поблагодарил Токаева за встречу, отметив крепкие партнерские отношения между странами и потенциал для их дальнейшего расширения.

Лидеры обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Токаев подчеркнул, что Италия занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Казахстана и входит в топ-5 крупнейших инвесторов. В 2023 году товарооборот составил около $20 млрд, а порядка 250 итальянских компаний вносят вклад в ключевые отрасли.

Также главы государств обменялись мнениями по актуальным глобальным вопросам.