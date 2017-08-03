На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0

На кыргызско-китайской границе сегодня в 6:14 утра было зафиксировано землетрясение с силой около 5 баллов в эпицентре, передает КНИА «Кабар».

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая. Толчки были зафиксированы в селах Иркештам, Нура, Кек-Суу и Икизяк. Интенсивность землетрясения в населенных пунктах составила от 2,5 до 5 баллов.

Напомним, что толчки с силой от 2,5 до 3 баллов на указанных территориях были зафиксированы и вчера примерно в 5:26 утра. По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала.