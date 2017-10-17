Кыргызстан обратился в ВТО

Правительство Кыргызстана сегодня официально направило обращение в Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) по ситуации, сложившейся на кыргызско-казахстанской государственной границе. Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Основанием обращения послужило нарушение Казахстаном ключевых норм Генерального соглашения по тарифам и торговле и Соглашения об учреждении ВТО.

«Информируем, что Республика Казахстан внезапно 10 октября 2017 года ввела дополнительные меры контроля на кыргызско-казахстанской и российско-казахстанской государственной границе.

Отмечаем, что среднее ежедневное количество пропуска из Кыргызстана лиц и транспортных средств на крупных и самых оживленных пунктах пропуска «Ак-Жол» и «Ак-Тилек» после введения дополнительных мер контроля казахской стороной сократилось в 2,4 раза.

Кыргызская Республика, являясь полноправным членом Всемирной торговой организации ровно как и Республика Казахстан, в полной мере будет отстаивать свои права в рамках Всемирной торговой организации», - говорится в сообщении.