Жээнбеков поручил повысить уровень образования населения Кыргызстана в религиозной сфере

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял директора Государственной комиссии по делам религий КР Зайырбека Эргешова.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, на встрече обсуждены предпринимаемые усилия по дальнейшему повышению эффективности государственной политики в религиозной сфере, формированию толерантных межконфессиональных отношений в стране, сообщает Kabar.

Жээнбеков отметил, что в последние годы в мире усиливается тенденция использования религиозной сферы в целях радикализации общества и распространения экстремистских и террористических идей, эта тенденция представляет опасность и для Кыргызстана.

«Необходимо усилить работу по повышению уровня образования населения в религиозной сфере, ужесточить контроль за реализацией единой программы обучения во всех медресе и других религиозных учебных заведениях. В этих целях Госкомиссия по делам религий должна активизировать взаимодействие с религиозными организациями, Духовным управлением мусульман Кыргызстана, органами государственной власти в регионах, Фондом развития духовной культуры «Ыйман». Необходимо доводить до населения основы традиционной религии», - отметил президент.

Он подчеркнул, что государственная политика в религиозной сфере должна проводиться, опираясь на принципы светского государства.

Жээнбеков также отметил необходимость составления реестра религиозных организаций и учебных заведений и усиления контроля за их финансовой и иной деятельностью в целях профилактики и противодействия распространению религиозного радикализма.

Директор Государственной комиссии по делам религий Зайырбек Эргешов доложил о ходе реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2014-2020 годы.

Как он сообщил, на данный момент идет работа над совершенствованием законодательной базы, регулирующей религиозную сферу страны. Кроме этого, ведется работа по повышению религиозного образования. «Одна из основных наших задач – это повышение религиозного образования населения и самих религиозных деятелей. Совместно с Фондом «Ыйман» в последние 3 года обучены более 2500 имамов», - сообщил Эргешов.

Также в целях предотвращения религиозного экстремизма за 2017 год Госкомиссия по делам религий провела более 500 мероприятий-тренингов, семинаров и международных конференций.

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