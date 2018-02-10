В Бишкеке обсуждены приоритетные направления сотрудничества Кыргызстана и ЮНЕСКО

10 февраля 2018 09:22 (UTC+04:00)

В МИД КР состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Динары Кемеловой с директором кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, представителем ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Кристой Пиккат. Об этом сообщает Kabar со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества Кыргызстана и ЮНЕСКО, в том числе результаты участия делегации КР на 39-й сессии Генконференции ЮНЕСКО и встреч с руководством Организации. Стороны отметили, что потенциал сотрудничества Кыргызстана с ЮНЕСКО используется не полностью, в этой связи были обсуждены перспективные проекты и возможности расширения и углубления сотрудничества по всему спектру направлений деятельности ЮНЕСКО: сохранение культурного наследия, развитие образования, межкультурного диалога и информации, охрана окружающей среды и водных ресурсов.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам возможного вовлечения ЮНЕСКО в организации Третьих Всемирных игр кочевников в сентябре т.г., и проведения памятных мероприятий в штаб-квартире ЮНЕСКО, посвященных 90-летию великого кыргызского писателя Ч.Айтматова.

Кемелова отметила важность содействия ЮНЕСКО Кыргызстану, позитивно оценила многолетнее плодотворное сотрудничество и выразила надежду на укрепление дальнейшего взаимодействия между КР и ЮНЕСКО.

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