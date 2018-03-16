Доходы Соцфонда Кыргызстана в 2017 году выросли

16 марта 2018 09:16 (UTC+04:00)

Общие доходы Социального фонда Кыргызстана по итогам 2017 года с учетом остатка на начало года составили 48907,5 млн сомов. Об этом на заседании коллегии Соцфонда сообщил первый заместитель председателя ведомства Медер Ирсалиев, передает Kabar.

По его словам, данный показатель является на 1,6% больше утвержденного бюджета. По сравнению с 2016 годом в 2017 году собрано больше на 4 207,1 млн сомов или на 9,4%.

«Страховые взносы поступили в сумме 28742,0 млн сомов при плане 28004,4 млн сомов, выполнение плана составило 2,6%. По сравнению с 2016 годом рост сбора страховых взносов составил 8,2%», - пояснил он.

Фонд обязательного медицинского страхования в 2017 году профинансирован в сумме 2167,5 млн сомов, Фонда оздоровления трудящихся в сумме 255,3 млн сомов.

«По предварительным итогам 2017 года, бюджет Социального фонда исполнен профицитом в сумме 2449,0 млн сомов, или на 793,0 млн сомов больше планируемого бюджета», - добавил первый зампредседателя Соцфонда.

Также Ирсалиев отметил, что системой электронной отчетности пользуются 7 200 организаций.

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