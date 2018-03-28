Кыргызстан и Пакистан продолжат сотрудничество в целях поддержки региональной безопасности

28 марта 2018 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев в рамках состоявшейся в Ташкенте международной конференции по Афганистану - «Мирные процессы, безопасность и региональное взаимодействие» провел переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Хаваджой Мухаммад Асифом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Кыргызстана.

В рамках встречи стороны выразили удовлетворение существующим уровнем отношений и подчеркнули необходимость дальнейшей активизации динамики двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Пакистану.

Также были обсуждены вопросы региональной безопасности, и стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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