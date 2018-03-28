Кыргызстан и Пакистан продолжат сотрудничество в целях поддержки региональной безопасности

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев в рамках состоявшейся в Ташкенте международной конференции по Афганистану - «Мирные процессы, безопасность и региональное взаимодействие» провел переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Хаваджой Мухаммад Асифом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Кыргызстана.

В рамках встречи стороны выразили удовлетворение существующим уровнем отношений и подчеркнули необходимость дальнейшей активизации динамики двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Пакистану.

Также были обсуждены вопросы региональной безопасности, и стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.