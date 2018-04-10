По итогам визита президента Кыргызстана в Турцию состоялась церемония подписания совместных документов

10 апреля 2018 06:55 (UTC+04:00)

По итогам официального визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Турцию состоялась церемония подписания совместных документов, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

В частности подписаны Меморандум о сотрудничестве между Агентством по поддержке содействию инвестициям при правительстве Турции и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызстан, Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между правительством Кыргызстана и правительством Турции, Соглашение о сотрудничестве между правительством Кыргызстана и правительством Турции в области сельского хозяйства, Соглашение между правительством Кыргызстана и правительством Турции о взаимном поощрении и защите инвестиций, Договор о социальном обеспечении между правительством Кыргызстана и правительством Турции, Протокол о сотрудничестве между правительством Кыргызстана и правительством Турции в области печати и информации.

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