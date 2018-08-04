Жээнбеков назвал приоритетные сферы сотрудничества с Индией

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж, сообщает пресс-служба главы КР.

Президент назвал приоритетными направлениями сотрудничества сферы гидроэнергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и внедрения информационных и коммуникационных технологий в деятельности государственных органов.

"У нас есть большие возможности для создания совместных предприятий, особенно в сфере сельского хозяйства, так как Кыргызстан производит экологически чистую продукцию. Также Кыргызстан имеет статус ВСП+ и возможность выхода на рынки стран Евросоюза. Радует, что с Индией у нас также активные связи в сфере туризма, за которой большое будущее", — подчеркнул Жээнбеков.

Сварадж, касаясь внедрения информационных и коммуникационных технологий в деятельность госорганов, выразила готовность индийской стороны оказать конкретную помощь в обучении и создании в этих целях специальных учебных центров.

В свою очередь Жээнбеков напомнил, что председательство в ШОС перешло к Кыргызстану, следующая встреча глав государств состоится в Бишкеке, и передал официальное приглашение премьер-министру Индии Нарендра Моди посетить с официальным визитом Кыргызстан, совместив его с участием в СГГ ШОС.

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