В Кыргызстане создали оперативный штаб для ликвидации очага сибирской язвы

15 августа 2018 15:35 (UTC+04:00)

Оперативный штаб создан в Кара-Кульджинском районе Кыргызстана для ликвидации и локализации очага сибирской язвы, проводятся санитарно-профилактические мероприятия, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова.

Ранее в Минздраве сообщили о госпитализации 12 человек в Кара-Кульджинскую территориальную больницу Кыргызстана с подозрением на сибирскую язву. По предварительным данным, все госпитализированные контактировали с мясом инфицированного животного.

"Для локализации и ликвидации очага сибирской язвы совместно с ветслужбой района проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия. Распоряжением местной госадминистрации создан оперативный штаб. Проводятся подворные обходы для выявления лиц с подозрением на заболевание сибирской язвой", - сказала Айгерчинова.

Как сообщает пресс-служба, в очаге возникновения сибирской язвы "организованы и проведены дезинфекционные мероприятия". Среди населения района усилена разъяснительная работа по профилактике сибирской язвы.

По данным Минздрава, у госпитализированных наблюдается кожная форма болезни. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

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