Созданию технопарков в вузах Кыргызстана помогают специалисты из Эстонии

Для технопарков на базе трех вузов Кыргызстана ежегодно предусмотрен бюджет в 6 млн. сомов. Об этом в ходе пресс-конференции в агентстве «Кабар» рассказал начальник Управления инноваций и стратегического развития Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) КР Осконбай Козубаев.

По его данным, вузы, на базе которых формируются изобретательские площадки, были отобраны на конкурсной основе.

«Планы технопарков уже готовы. Они были разработаны совместно с эстонскими специалистами. Это оказалось сложной и кропотливой работой, в реализации которой нам оказали помощь также эксперты из Австрии и Финляндии», - поделился Козубаев.

Он рассказал, что конкурсный отбор был завершен в начале текущего года, и в настоящий момент уже завершился процесс юридического оформления отобранных площадок. Технопарки создаются на базе трех вузов: Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н.Исанова и Кыргызского государственного университет имени И.Разакова, а также Ошского технологического университета имени академика М.Адышева.

«Надо сказать, что все финансирование и по конкурсам на лучший инновационный проект за 2015-2017 годы, и по созданию технопарков осуществляется за счет средств «Кыргызпатента». Например, на конкурс лучший инновационный проект за три года было подано 74 заявления. Но межведомственной комиссией было отобрано 11 проектов, реализация которых оценивается в 6 млн. 695 тыс. 950 сомов. А на один год работы технопарков будет направлено 6 млн. сомов», - добавил он.

Козубаев отметил, что такие площадки для Кыргызстана не являются новшеством. Так, в начале 1980-х годов в республике был создан первый научно-исследовательский центр «Импульс» при институте автоматики Академии наук Киргизской ССР. Результатом работы «Импульса» стала деталь, которая была использована при взлете лунохода «Луна-16».

Официальный курс на 16 августа составил 69,4905 KGS/USD

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