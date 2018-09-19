Россия впервые перебросила комплексы "Искандер-М" на учения в Кыргызстан

19 сентября 2018 10:40 (UTC+04:00)

Российские военные впервые перебросили оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" с Урала в Кыргызстан на антитеррористические учения стран СНГ "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018". Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Центрального военного округа, передает ТАСС.

"Искандер-М" впервые перебазированы в Кыргызстан. Уральские ракетчики на учениях выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне Эдельвейс", - пояснили в пресс-службе.

В округе ТАСС уточнили, что в международных учениях, которые пройдут с 24 по 26 сентября, примут участие около 1 тыс. российских военных. Ранее в Кыргызстан была переброшена батальонно-тактическая группа горной мотострелковой бригады из Тувы.

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