В Кыргызстане запретили разработку месторождений радиоактивных элементов

2 июня 2019 20:38 (UTC+04:00)

Правительство Кыргызстана запретило разработку месторождений радиоактивных элементов, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе кабинета министров, передает Trend.

"Введен запрет на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для целей геологического изучения и разработки радиоактивных элементов (урана) до законодательного урегулирования,", - заявили в ведомстве

По данным кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев во исполнение постановления парламента "О мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Кыргызской Республики" от 2 мая 2019 года.

Как уточнили в пресс-службе, запрет не распространяется на деятельность по рекультивации хвостохранилищ и горных отвалов радиоактивных элементов.

Разработка компанией "ЮрАзия" уранового месторождения в Иссык-Кульской области вызвала большой резонанс среди местного населения. В марте-апреле прошло множество митингов против добычи урана в разных городах республики. В соцсетях под петицией о запрете разработки подписались уже более 20 тысяч человек. По словам активистов, в Кыргызстане находятся около сотни хвостохранилищ, которые разрушаются и наносят существенный вред экологии. По их мнению, новое предприятие по добыче урана, помимо вреда экологии, нанесет удар и по туристическому имиджу Иссык-Кульской области.

Компания "ЮрАзия в Кыргызстане", которая работала на месторождении, была зарегистрирована в стране в 2010 году, получила лицензию на право пользования недрами Кызыломпульской площади с целью геологического изучения. В 2013 году лицензия была переоформлена на геологоразведку урана, тория, циркония, железа, титана, фосфора, редкоземельных металлов и полевого шпата. Всего с 2012 года инвесторы "ЮрАзия в Кыргызстане" вложили в геологоразведовательные работы 271 миллион сомов (4 миллиона долларов).

Ранее о том, что в Кыргызстане не будет разработки урана говорил президент Сооронбай Жээнбеков. А в парламенте предложили ввести мораторий на разработку урановых месторождений.

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