Индийская компания в сфере обороны готова сотрудничать с Кыргызстаном

Индийская компания в сфере обороны и аэрокосмических направлений готова сотрудничать с Кыргызстаном. Об этом на кыргызско-индийском бизнес-форуме в Бишкеке сообщил президент компании «Махендра Групп» С.П.Шукла, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По его словам, компания работает в оборонном и аэрокосмическом направлениях.

«Кыргызстан и Индия имеют общую проблему – это то, что большинство военной техники со времен СССР. Наши обе страны нуждаются в замене военной техники и ее улучшении. Наша компания заинтересована в сотрудничестве в решении данной проблемы. Также наша компания занимается выпуском маленьких самолетов, которые можно использовать в туристическом секторе или для обзора границ. Это мой первый визит в Кыргызстан, планирую провести ряд встреч с представителями Госкомитета по делам обороны, Министерства экономики, ГКПЭН и Агентства по продвижению инвестиций, чтобы рассмотреть вопросы сотрудничества и спроса», - сказал Шукла.

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