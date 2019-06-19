Кыргызстан планирует принять участие в I Каспийском экономическом форуме

19 июня 2019 14:10 (UTC+04:00)

Кыргызстан будет участвовать в I Каспийском экономическом форуме в г.Туркменбаши, который пройдет в августе 2019 года. Об этом говорится в материалах кыргызско-туркменского круглого стола, посвященного вопросам двустороннего сотрудничества, укрепления и расширения инвестиционных, кооперативных и торговых отношений Кыргызстана и Туркменистана, передает Trend со ссылкой на Tazabek.kg

Президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев заявил о высокой значимости Каспийского экономического форума для развития сотрудничества стран данного региона.

Участие кыргызкого бизнеса интересно, потому что там будут партнеры из Туркменистана, России и других прикаспийских государств. Площадка будет результативная для нашего участия», - сказал он.

По словам посла Туркменистана в КР Шадурды Мередова, в рамках Первого Каспийского экономического форума будут рассмотрены вопросы развития экономического сотрудничества в Каспийском регионе.

«Данный форум призван дать импульс торгово-экономическому, инвестиционному, гуманитарному сотрудничеству на Каспийском море и в прилегающих регионах, превращению Каспия в один из крупнейших транспортно-транзитных узлов международного значения, играющего важную роль в формировании нового геоэкономического пространства в Евразии и отвечающего современным глобальным тенденциям», - сказал посол.

В работе круглого стола приняли участие заместитель министра экономики Кыргызстана Д.Кадыров, послы Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, советник посольства России, деловые круги Кыргызстана, а также заместитель председателя правления Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Форум будет состоять из 3 частей: международная выставка, Каспийская выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть.

В рамках первой части планируется обсудить вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и программ, обменяться опытом в создании и развитии особых специальных СЭЗ и в области законодательства, стандартов, правил и статинформаии в экономической сфере, наладить сотрудничество в цифровой экономике, а также между регионами прибрежных государств, обговорить создание совместных предприятий.

Во второй части пройдет Каспийская выставка инновационных технологий, в третьей – встречи представителей сторон, деловых кругов и компаний, подписание документов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Единственный производитель алюминия в Казахстане увеличит мощности
Бизнес 14:10
Состоялась конференция командно-штабных учений «Eternity-2019» (ФОТО)
Общество 14:05
Новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет, заявил Песков
Другие страны 13:52
Растут инвестиции в сферу охраны окружающей среды Казахстана
Бизнес 13:13
В Казахстане снизилось производство некоторых металлов
Бизнес 13:10
Страны ШОС хотят увеличить долю нацвалют во взаиморасчетах
Финансы 13:04
Лента новостей
Узбекистан и Индия расширяют взаимодействие в сельском хозяйстве
Бизнес 14:57
Киноактер и первый менталист Азербайджана официально признан Google (ФОТО)
Интересное 14:56
Положительные результаты второго соцпакета Президента Азербайджана ощутят все семьи - депутат
Точка зрения 14:53
Вюсал Гасымлы о новом социальном пакете Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
Политика 14:48
В Женеве официально представлено мероприятие «CANSO 2020: BAKU» (ФОТО/ВИДЕО)
Экономика 14:47
Renault согласилась на реформы системы управления в Nissan
Другие страны 14:36
В Масаллы открылся Центр по проведению выставок и продаже произведенной в промкварталах мебели (ФОТО)
Экономика 14:31
На очередном аукционе на 26 объектов госсобственности поступили 40 заявок - Госкомимущества Азербайджана
Бизнес 14:30
Таджикистан импортировал свыше 206 тыс. тонн нефтепродуктов
Таджикистан 14:28