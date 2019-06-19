Кыргызстан планирует принять участие в I Каспийском экономическом форуме

Кыргызстан будет участвовать в I Каспийском экономическом форуме в г.Туркменбаши, который пройдет в августе 2019 года. Об этом говорится в материалах кыргызско-туркменского круглого стола, посвященного вопросам двустороннего сотрудничества, укрепления и расширения инвестиционных, кооперативных и торговых отношений Кыргызстана и Туркменистана, передает Trend со ссылкой на Tazabek.kg



Президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев заявил о высокой значимости Каспийского экономического форума для развития сотрудничества стран данного региона.



Участие кыргызкого бизнеса интересно, потому что там будут партнеры из Туркменистана, России и других прикаспийских государств. Площадка будет результативная для нашего участия», - сказал он.



По словам посла Туркменистана в КР Шадурды Мередова, в рамках Первого Каспийского экономического форума будут рассмотрены вопросы развития экономического сотрудничества в Каспийском регионе.



«Данный форум призван дать импульс торгово-экономическому, инвестиционному, гуманитарному сотрудничеству на Каспийском море и в прилегающих регионах, превращению Каспия в один из крупнейших транспортно-транзитных узлов международного значения, играющего важную роль в формировании нового геоэкономического пространства в Евразии и отвечающего современным глобальным тенденциям», - сказал посол.



В работе круглого стола приняли участие заместитель министра экономики Кыргызстана Д.Кадыров, послы Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, советник посольства России, деловые круги Кыргызстана, а также заместитель председателя правления Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.



Форум будет состоять из 3 частей: международная выставка, Каспийская выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть.



В рамках первой части планируется обсудить вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и программ, обменяться опытом в создании и развитии особых специальных СЭЗ и в области законодательства, стандартов, правил и статинформаии в экономической сфере, наладить сотрудничество в цифровой экономике, а также между регионами прибрежных государств, обговорить создание совместных предприятий.



Во второй части пройдет Каспийская выставка инновационных технологий, в третьей – встречи представителей сторон, деловых кругов и компаний, подписание документов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.