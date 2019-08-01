Премьер-министр Узбекистана с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

В Международном аэропорту «Манас» премьер-министра Узбекистана встретил вице-премьер-министр КР Жениш Разаков, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В рамках рабочего визита Абдуллы Арипова состоится встреча с премьер-министром КР Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Кроме того, премьер-министра Узбекистана примет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

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