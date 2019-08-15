Доходы населения КР за I полугодие 2019 года увеличились на 13,6%

Номинальные денежные доходы населения в I квартале 2019 года составили 108 млрд. сомов(1,55 миллиарда долларов), сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

По данным ведомства, и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 13,6%.

При этом, основным источником денежных доходов населения являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого в общем объеме доходов пришлось более 70%.

Реальные денежные доходы населения по сравнению с соответствующим периодом 2018г. повысились на 14,0%.

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