В Кыргызстане состоялось заседание Межгоссовета по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности

БАКУ/Trend/-В Кыргызстане 6 сентября 2019 года состоялось девятое заседание Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС), которая является органом отраслевого сотрудничества Содружества независимых государств (СНГ), сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций КР (Кыргызпатент) Гульбара Кудайбердиева.

На повестке дня 13 актуальных тем, касающихся вопросов охраны и защиты прав на интеллектуальную собственность. В 2018 и 2019 годах по решению членов МГСИС председателем Совета была избрана председатель Кыргызпатента Динара Молдошева.

Советом подготовлены и приняты высшими органами СНГ ряд важных документов в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, как, например, Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции, Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств – участников СНГ и другие.

Заседание Совета открыла с приветственным словом Председатель МГСИС, полномочный представитель КР, председатель Кыргызпатента Динара Молдошева.

«На сегодняшнем заседании совета нам предстоит обсудить и одобрить проект такого важного и актуального документа, как проект Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний. За годы председательствования в совете проделана плодотворная работа по продвижению важных документов по охране и защите прав на интеллектуальную собственность в наших странах. Считаю, что мы сегодня подведем итоги работы за два года председательства со стороны нашей республики, и выражаем готовность активно участвовать в дальнейшей работе совета и всесторонне поддерживать инициативы членов совета», - отметила Молдошева.

С приветственным словом выступил представитель Исполнительного комитета СНГ, начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций департамента экономического сотрудничества Тимур Мансуров.

Участники заседания рассмотрели и приняли ряд важных решений. Одобрен проект Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний и вынесено решение о внесении его в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке высшими органами СНГ. Также одобрена проделанная Российской Государственной академией интеллектуальной собственности (РГАИС) совместная работа по доработке проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.

Страны участники пришли к единому мнению продолжить работу в данной сфере в рамках межправительственных соглашений. Согласно регламента, на следующий срок переизбран председателем МГСИС полномочный представитель – члена МГСИС от Республики Молдова Андрей Попа. Очередное, десятое заседание МГСИС в 2020 году решено провести в Республике Молдова.

На заседании участвуют полномочные представители в области интеллектуальной собственности Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности был создан в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года в целях координации совместной деятельности государств – участников Соглашения по совершенствованию межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, противодействию правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.

Соглашение было подписано главами правительств девяти государств – участников СНГ: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

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