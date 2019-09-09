Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан увеличился на 59,4%

БАКУ/Trend/-Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан за I полугодие 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 59,4% и составил 393,7 млн. долларов, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Согласно данным Нацтстаткома, при этом, приток превысил уровень оттока на 120,7 млн. долларов.

В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с I полугодием прошлого года отмечалось увеличение объемов кредитов, полученных от нерезидентов, а также реинвестированной прибыли.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (около 98 процентов) направлен в геологоразведку, предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, информации и связи, оптовой и розничной торговли, а также сферу финансового посредничества и страхования.

При этом, объем инвестиций, направленных в геологоразведку, увеличился в 3,6 раза, в предприятия обрабатывающих производств – в 2,7 раза, оптовой и розничной торговли – на 26,9 процента, информации и связи – на 0,5 процента, в то время как инвестиции в предприятия по добыче полезных ископаемых снизились в 1,8 раза, сферу финансового посредничества и страхования – в 1,4 раза.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с I полугодием 2018 года увеличились в 1,8 раза, в основном, за счет их роста из Канады (в 8,9 раза), Великобритании (в 4,6 раза), Китая (в 1,9 раза) и Нидерландов (в 1,4 раза).

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (46,2 процента от общего объема поступивших инвестиций), Великобританию (16,4 процента), Канаду (11,2 процента), Нидерланды (8,0 процента) и Турцию (4,4 процента).

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в сравнении с I полугодием 2018 года, напротив, сократились в 1,6 раза за счет их снижения из России в 1,7 раза и Казахстана – в 1,5 раза. Наряду с этим, инвестиции из Узбекистана увеличились в 1,3 раза.

По сравнению с I полугодием 2018 года объемы поступления прямых иностранных инвестиций в Иссык-Кульскую область увеличились в 22,1 раза, город Ош – в 3,4 раза, Джалал-Абадскую область – в 2,2 раза, Чуйскую область – в 1,8 раза, в то время как в остальные области приток инвестиций сократился.

За истекший период в общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходился на предприятия Джалал-Абадской области – около 48 процентов, г. Бишкек – более 24 процентов, Чуйской области – более 16 процентов, а также Иссык-Кульской области – более 11 процентов.

Отток прямых иностранных инвестиций в I полугодии 2019 года в сравнении с I полугодием 2018 года увеличился на 15,5 процента и составил 273,0 млн. долларов.

В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с соответствующим периодом 2018 года отмечалось увеличение оттока торговых кредитов, а также реинвестированной прибыли.

Увеличение оттока инвестиций в I полугодии 2019 года наблюдалось из предприятий сельского хозяйства – в 10,0 раза, сферы строительства – в 4,7 раза, добычи полезных ископаемых – в 2,3 раза, геологоразведки – в 1,7 раза, финансового посредничества и страхования – в 1,6 раза, информации и связи – в 1,5 раза. Наряду с этим, снизился отток инвестиций из предприятий сферы деятельности гостиниц и ресторанов – в 46,3 раза, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом и паром – в 2,3 раза, транспортной деятельности – в 1,8 раза,обрабатывающих производств – в 1,5 раза, оптовой и розничной торговли – на 13,5 процента.

Отток прямых иностранных инвестиций в страны вне СНГ в сравнении с I полугодием 2018 года возрос на 19,0 процента, в основном, за счет их увеличения в Кипр (в 5,2 раза), Китай (в 2,9 раза), Турцию (на 15,8 процента) и Германию (на 12,1 процента).

Отток прямых иностранных инвестиций в страны СНГ увеличился на 1,9 процента, за счет роста оттока инвестиций в Казахстан (на 2,3 процента) и Россию (на 0,2 процента).

Увеличение оттока прямых иностранных инвестиций в сравнении с I полугодием 2018 года отмечалось из всех областей, за исключением, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей, а также города Бишкек.

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