Президент Жээнбеков принял верительные грамоты от послов ряда иностранных государств

БАКУ/Trend/-Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня принял Верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов Королевства Великобритании Чарльза Гарретта, Республики Казахстан Кайрата Нурпеисова, Малайзии Хенди Ассана, Республики Армения Гагика Галачяна и Республики Индонезия Сунарио Картадината, сообщает Trend со ссылкой на Kabar, который ссылается на пресс-службу президента.

Глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии в Кыргызстане, пожелал успехов в их деятельности и выразил уверенность в том, что они внесут значительный вклад в укрепление отношений между странами.

Обсуждая вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия в беседе с каждым из послов, президент выразил готовность и заинтересованность к углублению сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, политической сферах, а также в вопросах развития парламентской демократии, туризма и инвестиционного сотрудничества.

«Уверен, что сложившиеся дружественные отношения между нашими странами будут и далее способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества и вы сможете внести свой вклад в наращивание потенциала двустороннего взаимодействия, укрепление дружбы между нашими народами», — подчеркнул Жээнбеков.

Посол Великобритании Чарльз Гарретт приветствовал главу государства на кыргызском языке и отметил, что изучение государственного языка страны пребывания является знаком уважения к этому государству. Он подчеркнул, что для него является большой удачей находиться с дипломатической миссией в Кыргызстане, именно на этом, крайне интересном этапе его развития.

Посол Индонезии Сунарио Картадинат выразил заинтересованность в активизации сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Он отметил, что в Индонезии в ближайшее время будут проводиться международные выставки ЭКСПО и пригласил кыргызских предпринимателей принять в них участие.

Послы Казахстана, Малайзии и Армении заверили Жээнбекова, что приложат максимальные усилия для еще большего сближения стран, выразив готовность к конструктивному и активному сотрудничеству по самому широкому спектру вопросов.

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