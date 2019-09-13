Кыргызстан присоединятся к «Неделе глобальной климатической мобилизации»

БАКУ/Trend/-По Кыргызстану пройдут мероприятия в рамках «Недели глобальной климатической мобилизации», что могут сделать кыргызстанцы для «спасения Земли» рассказали в Альянсе за устойчивое развитие, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Ежегодно в сентябре по всему миру проводятся кампании, акции, направленные на принятие мер по защите планеты. В этот раз с 20 по 27 сентября жители 150 стран объединятся в знак протеста против новых нефтепроводов, химических заводов, горнорудных компаний, наносящих ущерб климату.

«Как ответственные граждане Кыргызстана, мы также присоединяемся к кампании по защите климата, и проведем серию мероприятий. Мы стремимся повысить осведомленность общественности об угрозах нашему глобальному климату, продемонстрировать некоторые из решений, также как и предоставить возможность каждому присоединиться и внести свой вклад», - сказали организаторы.

Намеченные мероприятия:

20 сентября организация «МувГрин» в Ботаническом саду имени Гареева проводит мероприятие «Климат для жизни». Они поделятся знаниями, как на персональном уровне можно противодействовать проблеме изменения климата.

В тот же день в три часа дня состоится экскурсия в дендрарии по улице Горького под лозунгом «Городские деревья - как фабрика микроклимата города».

21 сентября в селе Байтик состоится экофестиваль EcoFarm, где можно узнать об ответственном потреблении, принципах Zero waste и как позитивно влиять на экосистему планеты.

В эту же субботу пройдет акция по очистке страны от стихийного скопления мусора на территориях мест общественного пользования, природных парков, водоемов, лесов. ОФ «Эко Деми» приглашает неравнодушных проявить активность, показать обществу свою социальную ответственность и солидарность в сохранении чистоты страны.

22 сентября ОО «Мурас кыймылы» совместно с НАН КР проводит посадку джалалабадского миндаля в горах Таласа.

27 сентября горожане смогут примкнуть к акции «Деревья в Город!». Организаторы собираются провести посадку деревьев в условиях городской среды. Локация еще неизвестна.

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