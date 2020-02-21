Кыргызстан приостановил выдачу виз гражданам Китая из-за коронавируса
Кыргызстан приостановил выдачу первичных виз гражданам Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кыргызского министерства иностранных дел.
"Согласно распоряжению правительства выдача первичных виз гражданам Китая временно приостановлена", - сказал собеседник агентства.
По его словам, граждане КНР, уже имеющие кыргызские визы, смогут беспрепятственно въезжать в республику.
"Эти ограничения носят временный характер из-за коронавируса. Возможно, вскоре они будут пересмотрены", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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