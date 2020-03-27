МВФ выделит Киргизии $120 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Киргизии $120,9 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении фонда, , передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исполнительный совет МВФ одобрил первый запрос на предоставление срочной финансовой помощи странам на противодействие вызовам, которые представляет COVID-19. Одобрение запроса Киргизии открывает доступ к $120,9 млн", - отмечается в тексте.