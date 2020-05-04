В Кыргызстане выявлено 35 новых случаев заболевания COVID-19

Кыргызстан 4 мая 2020 08:18 (UTC+04:00)
В Кыргызстане выявлено 35 новых случаев заболевания COVID-19

За прошлые сутки в Кыргызстане выявлено 35 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Из них, в Бишкеке – 25, в Джалал-Абадской области – 5, в Чуйской области – 2, в Баткенской области – 1, в Нарынской области – 1. Всего, в Кыргызстане число заражения гражданами COVID-19 составляет 830.

Также по ее словам, еще 11 человек выздоровели от COVID-19 и выписаны домой.

«У всех повторные анализы показали отрицательный результат. Таким образом, всего по стране выздоровели 575 пациентов, и они выписаны домой », - проинформировала она.

С начала пандемии в Кыргызстане от коронавируса скончались десять человек.

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