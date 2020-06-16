Президент Кыргызстана принял отставку премьер-министра страны

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял отставку премьер-министра КР Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Кабар, сообщила пресс-служба главы киргизского государств.

"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку", - говорится в сообщении.

В соответствии с Указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства КР.