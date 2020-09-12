Кыргызстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса

Представители Кыргызстана и России проводят переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в республику. Об этом заявил в субботу глава кыргызского государства Сооронбай Жээнбеков в интервью республиканскому "Биринчи радио", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для нас очень важно привезти вакцину в нашу страну. В рамках мероприятий по борьбе с болезнью соответствующие органы двух наших стран ведут переговоры о поставке вакцины в Кыргызстан", - сказал он.

По его словам, в последнее время Россия начала "внедрять применение вакцины". "Уверен, что скоро будет налажено массовое производство вакцины", - отметил Жээнбеков, добавив, что коронавирус по-прежнему "представляет угрозу человечеству". "Российская Федерация стала первой страной, разработавшей вакцину против коронавируса. Сообщается, что она уже прошла клинические испытания", - подчеркнул президент.