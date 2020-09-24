Глава МИД Кыргызстана принял участие во встрече глав МИД стран, не имеющих выхода к морю

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков на полях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в онлайн-встрече министров иностранных дел стран, не имеющих выхода к морю, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, встреча была организована Постоянным представительством Казахстана при ООН в рамках Председательства казахстанской стороны в группе стран, не имеющих выхода к морю.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, Заместитель Генерального секретаря ООН - Высокий представитель по наименее развитым странам, странам не имеющих выхода к морю и малым островным развивающимся странам Фекитамоела Катоа Утойкаману, а также главы ряда международных организаций и внешнеполитических ведомств государств-участников Группы стран, не имеющих выхода к морю.

Глава МИД Кыргызстана в своем выступлении подтвердил приверженность кыргызской стороны последовательно реализовывать Венскую программу действий для стран, не имеющих выхода к морю на 2014-2024 гг. в рамках национальных стратегий и планов развития. Также он отметил важность продолжения сотрудничества в борьбе с эпидемией коронавируса и ее социально-экономических последствий, включая вопросы продолжения международного содействия в финансировании устойчивого развития развивающимся странам без выхода к морю, восстановлению нарушенных торговых связей и облегчению долгового бремени.

В частности Айдарбеков положительно отметил проведение Мероприятия высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него 28 мая 2020 года, в ходе которого Президент КР Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость проведения «глубокой» реструктуризации внешнего долга и важность более широкого применения механизма конверсии задолженности в проекты по устойчивому развитию.

По итогам была принята Декларация встречи министров иностранных дел стран, не имеющих выхода к морю, и Дорожную карту по ускорению реализации Венской программы действий для стран, не имеющих выхода к морю на 2014-2024 гг.